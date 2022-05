Carcere Campobasso, detenuti ed agenti positivi al covid. Chiusa la mensa

A darne comunicazione Giuseppe Merola della FP Cgil Abruzzo/Molise: “Occorrono urgenti misure di tutela, rischio focolaio“

“Alla Casa Circondariale di Campobasso risulterebbero 10 detenuti e 07 agenti di Polizia Penitenziaria positivi al COVID, nonché è stata chiusa la mensa per la consumazione dei pasti da parte del personale, in quanto anche le addette cuoche positive”.

A darne notizia è Giuseppe Merola FP CGIL Abruzzo Molise/Funzioni Centrali che rivendica l’urgente necessità di avviare interventi riparativi e giuste misure di prevenzione, a tutela dell’intera comunità penitenziaria.

“Il personale di Polizia Penitenziaria, tra l’altro, in assenza temporanena della mensa ordinaria di servizio, fruisce dei buoni pasto che, inevitabilmente, registra dei disagi logistici – continua il sindacalista – Siamo preoccupati, senza alcun allarmismo, rispetto alla questione che si sta verificando presso il carcere di Campobasso – conclude Mirko Manna FP CGIL Nazionale – e pertanto occorrono attività tese ad arginare possibili sviluppi che andrebbero ad arrecare nocumento per l’incolumità psico-fisica delle lavoratrici e lavoratori, oltre all’organizzazione generale del lavoro. Ciò, anche in considerazione della persistente recrudescenza epidemiologica”.