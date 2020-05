Carcassa di tartaruga ritrovata sul lungomare nord di Termoli

Nuovo ritrovamento di una carcassa di tartaruga sulle spiagge molisane. È accaduto il 2 maggio, sulla costa a nord di Termoli, dove è stata segnalata la presenza di una giovane tartaruga marina Caretta caretta. I volontari del CSC, intervenuti sul posto, hanno potuto eseguire solo alcuni rilievi biometrici, a causa dell’avanzato stato di decomposizione dell’animale.

La raccolta di questi dati, anche se talvolta parziali, è una attività preziosa che consente di acquisire un grosso bagaglio di informazioni scientifiche, che non sarebbero altrimenti reperibili in nessun modo. Per questo dal Centro studi Cetacei ricordano che è importante segnalare qualsiasi ritrovamento di tartarughe e Cetacei, chiamando il numero unico della Guardia Costiera 1530.