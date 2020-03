Carcassa di tartaruga rinvenuta sulla spiaggia di Petacciato

Continua l’attività di monitoraggio e recupero di tartarughe sulle coste di Abruzzo e Molise. Lo scorso 28 Febbraio, i volontari dell’A.N.P.A.N.A hanno rilevato la presenza di una carcassa di tartaruga sulla spiaggia, a Petacciato . I volontari hanno prontamente segnalato il ritrovamento e le coordinate geografiche, consentendo quindi un rapido intervento degli enti competenti come previsto dalla Procedura Regionale per gli spiaggiamenti. I volontari del Centro Studi Cetacei, il personale della Guardia Costiera ed il Veterinario Asrem, si sono quindi recati sul luogo per i rilievi biometrici, constatando che si tratta di una Caretta caretta adulta, lunga oltre 70 centimetri. Purtroppo l’avanzato stato di decomposizione della carcassa non ha consentito di eseguire ulteriori indagini, e non sarà quindi possibile definire le cause del decesso dell’animale.

