Carcassa di maiale abbandonata a bordo strada

All’animale, probabilmente malato, sono state tagliate le orecchie per non farlo identificare

MACCHIA D’ISERNIA. Macabro ritrovamento nelle campagne di Macchia d’Isernia dove è stata rinvenuta una carcassa di maiale. A denunciare l’accaduto lo stesso Comune, attraverso la sua pagina ufficiale facebook.

«Del maiale non si butta via niente – si legge nella nota, ma a dire il vero non si butta via nemmeno un maiale intero, soprattutto quando è malato e soprattutto in mezzo alla campagna, abbandonato così, con il rischio che altri animali (o addirittura persone) ci entrino in contatto e possano infettarsi. Questo è quello che ci siamo trovati ad affrontare questa mattina: una carcassa di suino da smaltire, perché qualcuno che si crede molto più furbo di noi ha ben pensato di smaltirlo per vie illegali, tagliando le orecchie alla povera bestia, rendendola quindi non identificabile.

Ci siamo attivati contattando la Asrem e la situazione è stata risolta chiamando – e pagando (con soldi di tutti) – un’apposita ditta che si occupa dello smaltimento di carcasse. Stiamo però cercando di capire come rintracciare il responsabile di questo fatto molto grave».