Carburanti, prezzi in calo a Campobasso in attesa dell’effetto accise

Le nuove imposte sono in vigore da oggi e andranno ad incidere sull’importo finale per 30 giorni, ma dovranno esserci gli adeguamenti tecnici per l’operatività che porterebbero la benzina a -25 cent/litro, il diesel a -25 cent/litro e il Gpl a -4,7 cent/litro

Si stanno abbassando a macchia di leopardo i prezzi di benzina e diesel dopo l’entrata in vigore del decreto legge che prevedeva il taglio delle accise di 25 centesimi al litro dopo la pubblicazione oggi, martedì 22 marzo, in Gazzetta Ufficiale dei decreti. Il provvedimento “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, contiene le norme per gli sconti alla voce “Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante” all’articolo 1.

I prezzi praticati risultano infatti in calo in attesa di recepire il taglio delle accise su benzina (-25 cent/litro), diesel (-25 cent/litro) e Gpl (-4,7 cent/litro) previsto nei decreti pubblicati nella notte in Gazzetta Ufficiale. Dunque, le nuove accise sono in vigore da oggi, ma dovranno ora esserci gli adeguamenti tecnici per l’operatività.

A Campobasso, si trovano già prezzi per la verde a 1,774 e il diesel a 1,724 dopo giornate in cui erano schizzati alle stelle. I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,887 a 0,910 euro/litro (no logo 0,888) con il prezzo medio del metano auto che si posiziona tra 2,001 e 2,453 (no logo 2,160). La riduzione stabilita riguarderà le accise e andrà a incidere di conseguenza sul prezzo finale al litro per un periodo di 30 giorni.