Carburanti, prezzi alle stelle: autotrasporto in ginocchio. Autocarri bloccati nella Fondovalle

Dilaga anche in Molise la protesta dei rappresentanti del settore che hanno bloccato i mezzi nella Zona Industriale di Trivento

Accanto al caro bollette, si insinua prepotentemente anche il caro carburanti, oltre ai costi degli additivi (AD BLUE) e la mancanza di infrastrutture adeguate che mettono in ginocchio il settore dell’autotrasporto. In molte regioni italiane, tra cui il Molise, sono stati bloccati gli autocarri, come ha segnalato alla nostra redazione Francesco Civico, gestore dei trasporti di un’azienda molisana del Consorzio di Trasporti (CTT) con oltre 40 autocarri nella Fondo Valle Trigno (Zona Industriale di Trivento).

“In qualità di Imprenditore e in rappresentanza di tutto il consorzio – si legge nella sua nota – vorremmo capire se la nostra classe politica molisana sta attuando o ha pensato di attuare provvedimenti per arginare la grave crisi del nostro settore. Oltre ai suddetti aumenti dei prezzi, non dobbiamo dimenticare anche l’aumento del costi dei pneumatici, costi dell’autostrada e la carenza di autisti. Oggi, un giovane che vuole iniziare la carriera di autotrasportatore – ha concluso Civico – si trova ad affrontare costi proibitivi senza che ci siano agevolazioni o aiuti statali o regionali”.