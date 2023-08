Carburanti, Molise primo per il rincaro medio del diesel e secondo per la benzina

E’ quanto emerge dall’elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori: «L’obbligo di esporre i prezzi medi nei distributori non ha prodotto l’effetto sperato»

Il Molise è tra le regioni con gli aumenti maggiori dei prezzi alla pompa per i carburanti. È quanto si legge in un’elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori. Ad avviso dell’associazione, l’introduzione dal 1° agosto dell’obbligo di esporre i prezzi medi nei distributori – con l’obiettivo di ridurli o, comunque, mitigarne gli aumenti – non ha prodotto l’effetto desiderato.

In Molise, infatti, è tra le regioni che hanno subito i rincari maggiori, collocandosi al secondo posto per il prezzo medio della benzina, aumentato in soli quattro giorni – dal 1° al 5 di agosto – di 1,8 centesimi al litro, con un aggravio di 90 centesimi per un pieno da 50 litri ed è addirittura la prima per l’aumento del costo medio del gasolio, con un balzo di 4,5 centesimi in più al litro, ovvero 2 euro e 25 centesimi in più per un rifornimento.