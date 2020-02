Carburanti, la ”frode carosello” operativa anche in Molise

A capo di una serie di catene societarie, operative anche in Molise, sono ritenuti dalle Fiamme Gialle i principali artefici di una colossale ”frode carosello” su scala internazionale nel settore dei carburanti, che ha consentito di sottrarre al fisco quasi 100 milioni di euro di Iva e di riciclare circa 10 milioni di proventi illeciti. Sono tre persone finite in carcere al termine di una complessa indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Perugia e condotta dal comando provinciale umbro della Guardia di Finanza. Due di loro sono residenti nella provincia di Milano e il terzo è un romano da pochi giorni detenuto a Pavia. Il sequestro preventivo disposto dal Gip di Perugia riguarda beni (terreni, fabbricati, autoveicoli, imbarcazioni, quote societarie e carburante) fino ad un valore complessivo di 110 milioni di euro. L’operazione, denominata ‘Grifo Fuel’ costituisce l’epilogo di oltre due anni di indagini nei confronti di 50 persone e 33 società operanti anche in Molise.