Carburanti, continua la salita dei prezzi in Molise: sono tra i più alti d’Italia

Nella nostra regione continua a crescere il costo medio dei carburanti, come evidenziato dai dati forniti dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nel rapporto pubblicato il 1° agosto e nell’ultimo report datato 7 settembre.

All’inizio di agosto, il prezzo medio di un litro di benzina (self-service) si attestava a 1,914 euro, mentre per il gasolio (self-service) si registrava una media di 1,769 euro. Tuttavia, nel report del 7 agosto, il prezzo medio della benzina è salito a 1,973 euro, mentre quello del gasolio è aumentato a 1,884 euro. Osservando la mappa dei prezzi medi attuali nelle diverse regioni italiane, il Molise si posiziona nella fascia medio-alta dei costi. Solo alcune regioni superano il Molise in termini di costi più elevati per un litro di benzina (self-service), tra cui Basilicata (1,988 euro), Calabria (1,987 euro), Liguria (1,985 euro), Puglia (1,983 euro), Sardegna (1,985 euro), Valle d’Aosta (1,981 euro) e Provincia autonoma di Bolzano (1,999 euro).