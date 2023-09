Carburanti alle stelle, in Molise la benzina al self sfonda il muro dei 2 euro

Automobilisti e lavoratori esasperati: dal governo ancora nessun aiuto concreto per i cittadini

Una situazione insostenibile che cittadini e lavoratori fanno ormai fatica ad affrontare. Il costo dei carburanti è in lento ma costante aumento e continua a far segnare record su record. E un litro di benzina è arrivato a costare quasi come un litro di vino.

Nella giornata di oggi, mercoledì 27 settembre, il prezzo medio della benzina in Molise al “self” è di 2,002 euro. Mentre per un litro di gasolio occorrono 1,944 euro. I dati sono pubblicati sul sito del ministero delle Imprese e del made in Italy e viene effettuato il rilevamento medio regione per regione ogni mattina. Quelli pubblicati sono i prezzi relativi al “self”, che ovviamente salgono per il servito.

Situazione che sta portando all’esasperazione molti automobilisti e quanti sono costretti ad utilizzare i propri mezzi per lavoro. Condizione che, di conseguenza, va ad incidere anche sull’aumento dei costi di ogni bene, dal momento che aumenta il prezzo per il trasporto. A tutto questo il governo sembra non intenzionato a porre rimedio. Le possibili iniziative dovrebbero essere discusse nel prossimo consiglio dei ministri e si paventa, secondo il ministro Urso, un bonus carburante di 80 euro a famiglia per chi è in possesso già della social card, e cioè l’1% della popolazione italiana. Sarebbe evidentemente necessario altro tipo di intervento, magari sulla scorta di quanto fatto dal governo Draghi quando i prezzi dei carburanti non arrivavano ancora alle cifre record di oggi. red