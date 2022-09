Carburante agevolato per le aziende agricole, domande entro il 31 ottobre 

Ristoro del 23% per far fronte a crisi climatica ed energetica. Le modalità di richiesta tramite procedura online

L’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che sarà concesso, alle aziende molisane che ne faranno richiesta, un ristoro del 23% sul quantitativo di carburante assegnato e utilizzato per le lavorazioni agricole e per la gestione del bestiame connesso direttamente alla coltivazione del fondo.

La crisi economica, energetica e climatica, con la siccità che rappresenta ormai una grave calamità naturale – fanno sapere dall’assessorato – giustifica la necessità di garantire un sostegno al comparto, anche alla luce delle numerose richieste pervenute e del dialogo sempre aperto tra la struttura e le organizzazioni del settore.

Le domande di concessione del ristoro dovranno essere trasmesse, anche con l’ausilio dei CAA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Tutte le info utili sono sul portale online della Regione.