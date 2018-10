Carambola tra auto in via Leopardi, 2 feriti in ospedale (FOTO)

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato poco fa (12.30 circa) in via Leopardi a Campobasso. Un’automobile si è capottata dopo aver violentemente tamponato l’auto che la precedeva, una Fiat Uno. Sul posto la Polizia di Stato, con i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare soccorso agli occupanti le auto che pare non abbiano riportato danni preoccupanti. Traffico rallentato e bus di città costretti ad effettuare improbabili manovre per rispettare la tabella di marcia.

AGGIORNAMENTI

Ore 17 Seguono nuovi aggiornamenti a seguito dell’incidente verificatosi questa mattina, intorno alle 13,30 circa, in via Leopardi a Campobasso. A seguito del violento impatto tra le due auto, la Opel Corsa con a bordo un uomo e una donna si è ribaltata. Alla guida dell’altro mezzo un giovane di 24 anni. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di liberare la coppia rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e trasferita all’ospedale con l’ambulanza. Tanto spavento per i due a bordo della Citroen, le cui condizioni non sembrerebbero essere gravi.