Carambola di auto tra Cantalupo e San Massimo, 7 feriti tra cui una bimba (FOTO)

ISERNIA

Rocambolesco incidente intorno alle 19 tra Cantalupo nel Sannio e San Massimo, all’altezza di un caseificio. Sette i feriti tra cui una bimba. Per cause al vaglio dei carabinieri di Isernia e della Polstrada, intervenuti prontamente, tre auto si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti presso il “F. Veneziale” di Isernia. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Tutti sono usciti autonomamente dai mezzi coinvolti. La prognosi per tutti è di 15-20 giorni. I Vigili del Fuoco di Isernia hanno provveduto a mettere in sicurezza l’arteria. Registrati disagi e rallentamenti al traffico. Al momento lungo l’arteria si viaggia a senso unico alternato per meglio consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati. Sul luogo del sinistro anche gli operatori dell’Anas.