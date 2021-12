È di tre macchine coinvolte e quattro persone ferite per fortuna in maniera non grave il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre sulla Statale 16. Forse a causa della pioggia che è scesa copiosa nel tardo pomeriggio la carambola si è verificata all’altezza del territorio di Campomarino. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.