Carambola di auto alle porte di Campobasso (foto)

Statale fondovalle Tappino, porta d’ingresso a Campobasso sul versante foggiano. Verso le 13,30 di oggi 30 gennaio, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Un ennesimo incidente in un punto nevralgico nonostante la carreggiata sia in buone condizioni (eccetto per alcuni punti). Sul posto, a regolare la viabilità ci sono gli agenti della Polizia Municipale di Campobasso. Non si hanno notizie di persone ferite gravemente. La dinamica dell’incidente è al vaglio della stessa Polizia Locale che provvederà alle attribuzioni delle responsabilità al termine dei rilievi.

