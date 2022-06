Carambola al bivio di Petacciato, quattro auto coinvolte: un ferito in condizioni serie

Sono quattro le auto coinvolte nell’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno, all’altezza del bivio di Petacciato lungo la Strada Statale 16, precisamente al chilometro 531+500. Per cause ancora in corso di accertamento le auto si sono scontrate e si sono registrati feriti, di cui uno in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per liberare la carreggiata dai veicoli incidentati, i Carabinieri e la Polizia per ricostruire la dinamica del sinistro, i medici del 118 per prestare i primi soccorsi e personale Anas per regolare la circolazione.

Sull’arteria è stato istituito il senso unico alternato il tempo necessario per liberare la carreggiata dai veicoli incidentali.