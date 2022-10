Carabinieri, Unità d’Italia e Brigantaggio in Molise nell’ultimo libro di Sergio Bucci

Briganti in Molise, Carabinieri che li combattono. La Storia della nostra regione viene attraversata in profondità dall’ultimo saggio storico di Sergio Bucci che è stato presentato il 18 ottobre al Teatro Savoia a Campobasso – “La Benemerita in Molise – Storia dei Carabinieri per una società e un territorio nel XIX secolo”.



Sfogliando le pagine capita di imbattersi in donne-briganti, in vicende che rievocano scontri a fuoco e fucilazioni. L’autore racconta un Molise inedito, restituendo l’immagine di una terra che ha sempre molto da raccontare, soprattutto in quel mezzo secolo di Storia che Sergio Bucci ha investigato a lungo prima della stesura completa di un testo agile ed avvincente.



Bucci, come si legge nella prefazione del Generale C.A. Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ci descrive un Molise, “patria di contadini; gente robusta, tenace, forte, avvezza al duro lavoro, alla fatica nei campi”… una terra “ancorata ad antichi valori ma mai arroccata in uno sterila eimmbilismo, con un occhio rivolto al passato e lo sguardo sempre aperto al futuro”.