Carabinieri Reparto Biodiversità al II° evento in Molise per promuovere la sostenibilità ambientale

Secondo appuntamento in Molise per “La Natura non va in vacanza”: martedì 15 agosto i Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Isernia incontreranno cittadini e turisti presso il gazebo istituzionale allestito per l’occasione in piazza dell’Unità d’Italia ad Agnone illustrando, a quanti vorranno intervenire, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti ”, le attività svolte dall’Arma e quelle in corso di realizzazione per la tutela dell’ambiente, del patrimonio naturale e della straordinaria biodiversità ospitata nelle riserve naturali dello Stato gestite dal Reparto. (CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA)



L’iniziativa, generata dalla Convenzione stipulata tra il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri (CUFAA) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), è ideata ed organizzata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e, durante la stagione estiva 2023, si realizzerà in oltre 160 eventi di divulgazione sui temi della sostenibilità ambiental e in più di 70 località turistiche italiane con l’obiettivo di diffondere l’educazione ambientale “partecipata” attraverso un piano di attività d’informazione rivolto alla cittadinanza, al fine di sensibilizzare i singoli e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio nazionale.

In Molise il Reparto CC Biodiversità di Isernia , come già avvenuto a Rocchetta a Volturno ( sabato 5 e domenica 6 agosto, ha programmato ulteriori eventi serali che avranno luogo ad Agnone) nel giorno di Ferragosto e a Termoli il primo week end di settembre.