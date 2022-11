Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata, Andrea Rispoli, in visita al comando provinciale di Isernia

Questa mattina, mercoledì 9 novembre, il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” è giunto ad Isernia per visitare il Comando Provinciale dei Carabinieri e dimostrare la sua vicinanza a tutti i Carabinieri che svolgono servizio sul territorio pentro.

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli è al vertice di uno dei cinque Comandi Interregionali dell’Arma dei Carabinieri, l’Ogaden, con sede a Napoli, ed ha l’alta direzione, il controllo e il coordinamento delle Legioni dipendenti, comprendenti il territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia.

Presso la caserma di Viale 3 marzo 1970, l’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Vincenzo Maresca, che, insieme agli Ufficiali dipendenti, gli Ufficiali dei Carabinieri Forestali, i rappresentanti dei Comandi territoriali e specialistici dell’Arma, della Rappresentanza militare e del personale in congedo delle sezioni A.N.C. e A.N.For., ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché le molteplici attività svolte sul territorio della provincia.

Il Generale ha rivolto a tutti espressioni di apprezzamento e un sincero ringraziamento per il proficuo lavoro effettuato, per quello in corso di svolgimento e per tutto quello in addivenire, nella certezza che proseguirà con la stessa dedizione e i medesimi risultati. Nella medesima circostanza, è stato dedicato un momento per un incontro privato con alcuni familiari di caduti dell’Arma, durante il quale il Gen. Rispoli ha ribadito la vicinanza dell’Istituzione.

Il Comandante ha poi incontrato il Prefetto di Isernia, la D.ssa Gabriella Faramondi, il Presidente del Tribunale, Dr. Vincenzo Di Giacomo, e il Procuratore della Repubblica, Dr. Carlo Fucci.

Prima di rientrare a Napoli, la visita è proseguita verso la Stazione Carabinieri di Pietrabbondante, dove il Comandante Interregionale ha potuto ammirare il Teatro e il Guerriero Sannita. L’alto Ufficiale, colpito da tale complesso storico e dall’accoglienza dedicategli, ha ringraziato, tramite il Sindaco, l’intera popolazione per la continua vicinanza all’Arma.