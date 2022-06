Se ne va dal Molise per raggiungere la nuova sede di Teramo il colonnello Luca Brugnola, comandante Gruppo Carabinieri Forestali di Campobasso.

Questa mattina, Brugnola si è recato a Palazzo Vitale per salutare il presidente Toma, il quale, nell’esprimere apprezzamento per quanto fatto dal Gruppo in settori specifici quali quelli forestali, ambientali e agroalimentari, ha augurato all’ufficiale un buon prosieguo di lavoro.