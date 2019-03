Carabinieri, eseguiti numerosi controlli anche con unità cinofile

Un servizio a largo raggio è stato predisposto nella serata di ieri dai Carabinieri in varie zone sensibili tra Isernia e altri comuni della provincia, al fine di prevenire reati predatori e di maggior allarme sociale. Pattuglie dei Nuclei Operativi e Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti, coadiuvati da una Unità Cinofila di Chieti, hanno eseguito durante il servizio numerosi posti di blocco, nel corso dei quali sono stati controllati un centinaio di veicoli, identificate altrettante persone tra conducenti e passeggeri e eseguite, nei casi sospetti, perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Controllati anche diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria. I Carabinieri sono presenti costantemente sul territorio, rafforzando di continuo l’attività di prevenzione e contrasto al crimine, garantendo ai cittadini la loro quotidianità e la tranquillità sociale.