Carabinieri Campobasso, il colonnello Gaeta lascia il comando

Visita del comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso, colonnello Emanuele Gaeta, accolto a Palazzo Vitale dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. Gaeta, di qui a breve, si trasferirà a Roma, presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, per assumere l’incarico di capo Ufficio relazioni con il pubblico. Franco e cordiale l’incontro istituzionale, nel corso del quale è stato fatto il punto sulle azioni salienti poste in essere negli ultimi anni e sono stati ricordati i risultati raggiunti nel campo della prevenzione e della repressione dei crimini, ma anche i numerosi interventi compiuti dall’Arma sul territorio, con particolare riferimento al grande supporto prestato a favore della cittadinanza nell’emergenza pandemica. Stimato per il suo alto senso del dovere e per la sua operatività, mai disgiunti da grande umanità, garbo e signorilità, il colonnello Gaeta lascia un segno indelebile nella comunità molisana. Dal presidente Toma gli auguri per un prosieguo brillante della sua carriera.