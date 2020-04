Carabinieri “angeli custodi”, cambiano gomma bucata ad anziana

Bel gesto di una pattuglia di Carabinieri questa mattina a Isernia. Ancora una volta l’Arma si segnala per la sua vicinanza ai più deboli. I militari, fermi a un posto di controllo, su viale dei Pentri, hanno invitato ad accostare ad una signora anziana che guidava con la gomma anteriore destra bucata. Non se n’era neanche accorta. I Carabinieri, dopo averla fermata, le hanno detto del pneumatico e si sono messi al lavoro per sostituirlo con la rota di scorta. Emozionata, la signora ha ringraziato i sui “angeli custodi” e ha proseguito il suo cammino. La notizia con la foto è sta diffusa dalla figlia su Fb con un ringraziamento pubblico per i Carabinieri.