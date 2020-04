Sono gli stessi Carabinieri che garantiscono la nostra sicurezza pubblica, fra loro ci sono anche quelli che vediamo pattugliare le strade, ci infondono quel senso di fiducia e ci permettono di vivere una quotidianità a misura d’uomo. Questa mattina, come già da tempo fanno in tutta Italia, i Carabinieri di Campobasso si sono recati alle Poste per ritirare le pensioni di quelle persone che non possono farlo e poi le hanno riconsegnate ai legittimi proprietari. A queste donne e uomini in divisa va tutta la nostra gratitudine.