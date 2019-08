Carabinieri al Cardarelli a caccia dei “badanti notturni”

Ieri sera l’operazione dei Nas che hanno verificato la presenza di personale non autorizzato: elevati verbali

Hanno setacciato in borghese i reparti dell’ospedale Cardarelli di Campobasso a caccia di personale non autorizzato. L’operazione dei Nas nel nosocomio del capoluogo ieri sera intorno alle 21.30. Prima al reparto di Medicina, poi via via negli altri settori. Gli uomini dei carabinieri hanno verificato la presenza di lavoratori in nero, vale a dire coloro che svolgono assistenza privata notturna ai malati senza regolare contratto e relativa autorizzazione. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che siano stati elevati anche verbali. E parrebbe, ma questa è solo un’indiscrezione, che i Nas fossero a caccia di qualcuno che percepisce il Reddito di Cittadinanza e in nero svolge l’attività notturna.

Tuttavia il problema dell’assistenza ai malati negli ospedali è complessa. Se è vero che non è prevista la figura dei “badanti notturni”, è vero anche il personale in servizio, infermieri e Oss, è carente. Per cui molti si rivolgono agli esterni per assistere i propri familiari durante le ore notturne. red