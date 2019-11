Carabiniere muore d’infarto in auto

L’uomo, di Cerro al Volturno, era in servizio a Roma

Un carabiniere di Cerro al Volturno, di 51 anni, in servizio a Roma, ha accusato un malore, forse un arresto cardiaco, questa mattina in automobile. Nemmeno i soccorsi sarebbero serviti a salvare la vita al 51 originario di Cerro al Volturno, stroncato dal malore improvviso. L’uomo era molto stimato conosciuto nel suo paese natale in Molise dove però non viveva da tempo per il suo lavoro che lo aveva portato a Roma da tempo.