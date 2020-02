Carabiniere aggredito e ferito, piena solidarietà dal Comando Provinciale

Questa mattina (20 febbraio) alle ore 13.00 circa, un carabiniere è stato violentemente colpito al volto mentre, libero dal servizio, interveniva coraggiosamente in difesa di una signora di 70 anni, di Campobasso, aggredita da un giovane pakistano, di alta statura, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il sottufficiale dell’Arma, in servizio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli e sottoposto a visite, accertamenti e a lunga medicazione, per essere dimesso poco prima delle ore 18.00 con una prognosi di 40 giorni e la riserva di effettuare ulteriori esami e visite.

Le sue condizioni sono ora stabili pur avendo riportato diverse tumefazioni e una frattura importante al volto.

Espressioni di augurio per una pronta e completa guarigione al sottufficiale sono giunte dal Comandante e da tutti i colleghi del Comando Provinciale di Campobasso.