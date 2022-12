Carabiniera lei, poliziotto lui: la proposta di matrimonio durante il giuramento a Campobasso

Una storia da raccontare quella di Noemi e Gianmarco, carabiniera lei, poliziotto lui, che ha emozionato in tanti venerdì scorso, 16 dicembre. Teatro involontario è stato Campobasso. Era il giorno del giuramento di Gianmarco alla scuola Allievi Giulio Rivera e Noemi è giunta nel capoluogo molisano per assistere alla cerimonia del suo Gianmarco. Mai, però, avrebbe immaginato, che al termine del giuramento ci sarebbe stata per lei una grande sorpresa. Gesto consuetudinario, ma inatteso, quello di Gianmarco che le ha consegnato l’anello chiedendole di sposarlo. Tra il tripudio di applausi dei giovani poliziotti che avevano appena giurato. Alla fine Noemi ha ceduto ed ha detto sì.