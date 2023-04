Capriolo investito da un’auto: è salvo, ma rischia l’amputazione di un arto

Sulla Strada Provinciale fra Lucito e Petrella Tifernina un esemplare di capriolo è stato accidentalmente investito da un’auto in transito. L’animale, per fortuna, è stato recuperato grazie ai Carabinieri Forestali di Petrella assieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Lucito che gli hanno prestato le prime cure e affidato al Servizio Veterninario regionale.

Nel caso in questione si tratta di un giovane esemplare maschio di circa un anno e mezzo di età. Ha riportato la frattura esposta dell’arto posteriore destra. L’animale dopo essere stato sedato dai veterinari è stato trasportato all’Ufficio Tutela Biodiversità dei Carabinieri Forestale di Montedimezzo per le cure del caso che si presentano delicate , infatti il povero capriolo rischia l’amputazione dell’arto. Si ricorda agli automobilisti di essere prudenti specialmente quando si guida nelle ore notturne per evitare pericoli e non causare inutili sofferenze agli animali.