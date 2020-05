Capriolo investito da moto, disarcionati e feriti i due a bordo

Un capriolo spunta dalla vegetazione al lato della strada e viene investito da una moto di grossa cilindrata a bordo della quale c’erano due persone: padre e figlia. E’ accaduto ieri sera verso le 20 sulla Statale 17 in prossimità del bivio per Castelpetroso. I due a bordo della moto sono stati portati immediatamente al Cardarelli di Campobasso, le condizioni del padre sono sembrate subito gravi, mentre più lievi le ferite della figlia, entrambi sono stati disarcionati dal mezzo. Il capriolo, come era presumibile che fosse è rimasto ucciso nell’impatto.