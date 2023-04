Piacevole sorpresa questa mattina, sabato 29 aprile all’alba, per un automobilista che stava rientrando a casa dal turno di notte al lavoro. Al volante della sua auto, stava percorrendo la statale 87 “Sannitica” quando, in territorio di Vinchiaturo, si è imbattuta in un bellissimo esemplare di capriolo.

Plausibilmente sorpresa (di solito si incontrano famiglie di cinghiali), l’automobilista ha tirato fuori il cellulare ed ha ripreso il piacevole incontro.