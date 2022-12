Caprice Bespoke: la nuova dimensione del lusso tra realtà aumentata e artigianato

Fondata nel 2021 e con sede a Campobasso in via Roma 112/A, Caprice Bespoke è un brand che propone capi sartoriali e accessori di lusso.

Abiti, camicie, pantaloni leisure, ombrelli: il concetto è quello di soddisfare le esigenze di guardaroba dei clienti creando prodotti unici.

Di recente il brand ha rilasciato due applicazioni mobile, per dispositivi iOS e Android, che permettono agli utenti di acquistare i prodotti in autonomia e di ricevere consigli di stile in store o in videoconferenza.

Amedeo Scarano ha fondato Caprice Bespoke dopo aver maturato alcuni anni di esperienza in primarie banche d’affari internazionali. Mosso dalla sua passione per l’artigianato e il settore lusso, si iscrive all’Accademia Nazionale dei Sartori per frequentare il corso di taglio e modellistica maschile.

È proprio durante il periodo speso in Accademia che comprende quanti miglioramenti potrebbero essere apportati al settore della sartoria, primo fra tutti l’accessibilità a livello globale dei prodotti.

“Grazie al nostro tool di misurazione, riusciremo a prendere le misure dei clienti a distanza. Basteranno tre semplici foto scattate dal proprio smartphone per vivere un’esperienza d’acquisto completamente Sizeless.”

La riflessione è che un business model che adotta un approccio Made-to-Order e consente una maggiore personalizzazione può giocare un ruolo cruciale nella risoluzione dei problemi legati al settore retail: resi, sprechi e sfruttamento della manodopera.

“È nostra convinzione che il settore del lusso debba sostenere un cambiamento di paradigma e guidare l’intera industria della moda verso una rivoluzione che ne influenzi i valori sottostanti, i metodi di produzione e la sostenibilità.”

La sfida è, dunque, nel progredire le tecniche tradizionali introducendo innovazioni tecnologiche e garantendo un livello di artigianalità e unicità dei prodotti.

“Grazie alla realtà aumenta, permettiamo di visualizzare perfette repliche digitali di alcuni dei nostri prodotti per un acquisto più consapevole e sostenibile. È sicuramente la funzionalità più divertente che abbiamo introdotto in app.”

Gli spazi dell’Atelier di Campobasso sono pensati per permettere ai clienti di prendersi del tempo per sè stessi.

“Nella nostra sala del “su misura” seguiamo i nostri clienti su appuntamento per gli acquisti e i consigli di stile: è possibile prenotarsi tramite una sezione apposita nell’applicazione. La sala espositiva, invece, è sempre a disposizione per fare salotto: è capitato di andare anche oltre l’orario lavorativo, davanti a un buon bicchiere di vino.”

Passato e futuro, insieme, per promuovere un’idea coraggiosa che richiede un grande impegno e una pianificazione attenta.

“Per ora il nostro unico focus rimane lo sviluppo del servizio. Stiamo già lavorando all’ampliamento della nostra offerta prodotti e all’introduzione di linee di abbigliamento con taglio da donna. Sull’evoluzione della gestione, credo sia prematuro esprimersi: posso solamente dire che stiamo dando il massimo.