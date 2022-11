Capracotta si sveglia vestita di bianco. Nevica anche a Campitello (FOTO e VIDEO)

Una leggera nevicata, la prima della stagione, sta interessando dalla notte il comune di Capracotta, che questa mattina – sabato 26 novembre – si è svegliata vestita di bianco.

Il peggioramento delle condizioni meteo era stato annunciato da ore e con l’arrivo della perturbazione è tornata a fare capolino anche la neve.

Un’ambientazione suggestiva quella che ci offrono le immagini scattate questa mattina nel paese altomolisano dove, stando alle previsioni, dovrebbe nevicare per l’intero arco della giornata di oggi.

Un comune abituato a ben altre precipitazioni in realtà, che di certo non si fa intimorire da una ‘spolverata’ come si dice in gergo, che comunque ha sempre il suo effetto… scenico.

Nevica da questa notte anche a Campitello Matese, evento che fa sorridere e ben sperare in vista della stagione sciistica.

Foto credit: Capracotta la Regina delle Nevi, Letteratura Capracottese e Campitello Matese