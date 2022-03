Capracotta si afferma al Weekend Green Awards 2022, la premiazione alla Bit di Milano

Capracotta si afferma al “Weekend Green Awards 2022”. Si tratta di un concorso, ideato dalla omonima rivista italiana, che premia, grazie al voto di una giuria di esperti, – ha scritto il sindaco candido Paglione – luoghi e strutture italiane ed europee selezionate per la loro “anima” green e per i servizi di qualità offerti.

Dunque un riconoscimento in piena regola, arrivato dopo una attenta selezione e grazie al parere di veri esperti del settore.

Un risultato che ci riempie di orgoglio perché arriva sia dal voto del web che della giuria dei giornalisti e che ci spinge a fare sempre di più e meglio. Del resto lo ripetiamo da anni, il turismo di qualità, imperniato sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione green della nostra “montagna di cose belle” è l’arma migliore che abbiamo per progettare il futuro.

Il prossimo 10 aprile a Milano, alla BIT, andremo a ritirare il premio alla presenza del sindaco del capoluogo lombardo e della giuria dei giornalisti qualificati.