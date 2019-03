Capracotta, segnali di crisi al Comune

FRANCESCO BOTTONE

«Ho sempre interpretato la politica amministrativa come un gioco di squadra, all’interno della quale ognuno ha il suo compito e i risultati sono la conseguenza di una buona organizzazione e di idee vincenti. Purtroppo, evidentemente il timore di essere scavalcato ha prevalso, ed, al di là di alcune sporadiche occasioni, è stato proprio questo gioco di squadra che è venuto a mancare, ciò unito alla superficialità di alcune scelte effettuate, ha portato al logoramento e allo sfilacciamento dell’intesa governativa, cosa che non ci permette di guardare al futuro con la lucidità che occorre in questi casi».

Sono le parole messe nero su bianco dall’assessore comunale di Capracotta, Oreste Trotta, che ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta guidata da Candido Paglione, restando però in consiglio con la carica di consigliere. Uno strappo in seno alla maggioranza che assume i connotati di una vera e propria crisi per le concomitanti dimissioni della consigliere Carmen Di Rienzo che lascia dunque l’assise civica a tre anni dalla elezione. Per effetto della surroga entra dunque in Consiglio il nuovo consigliere Maurizio De Renzis, presidente del Giardino della Flora Appenninica, primo dei non eletti che sostituisce la Di Rienzo. Il posto in Giunta di Trotta invece viene occupato da Giampiero Fiadino, nominato assessore dallo stesso sindaco Paglione.

«In un mondo dove la coerenza è merce assai rara – prosegue ormai l’ex rappresentante della giunta Trotta – non sentendo più la serenità e l’affiatamento dovuto, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore comunale. Colgo l’occasione per ringraziare il personale comunale tutto, con il quale ho lavorato e che ha reso possibile la realizzazione delle iniziative portate avanti dal sottoscritto; le associazioni ed il volontariato che hanno supportato tutte le iniziative nelle quali sono state coinvolte; tutti i giovani, le donne e gli uomini che credono in questo paese». Una maggioranza considerata granitica, quella di Paglione, che invece va sfaldandosi a poco più di metà mandato.