Capracotta, scivola in un dirupo: salvata dal Soccorso Alpino (LE FOTO)

E’ stato tratta in salvo dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e del 118 a Capracotta una donna che è scivolata a valle per diversi metri.

Verso le 12.30 di questa mattina, 7 agosto, la Centrale operativa del 118 riceve una richiesta di soccorso per una donna scivolata in un dirupo mentre percorreva un sentiero che scende da Monte Ciglione a Capracotta.

La donna, di anni sessantanove originaria e residente a Prato stava percorrendo il sentiero in compagnia del marito, quando all’improvviso perde l’equilibrio e scivola a valle per diversi metri. La Centrale operativa del 118, ricevuta la chiamata di soccorso, allerta immediatamente il Soccorso Alpino trattandosi di un soccorso sanitario in ambiente impervio ed essendo il luogo dell’incidente lontano dalla viabilità ordinaria. Il CNSAS invia sul posto tre squadre di tecnici. Nel frattempo giunge una postazione territoriale del 118. I tecnici del CNSAS supportano il personale sanitario e lo accompagnano in sicurezza sulla donna infortunata. Dopo le prime cure sul posto è stato necessario posizionare la paziente su una barella in dotazione al Soccorso Alpino specifica per interventi in ambiente montano. La barella è stata quindi recuperata a monte sul sentiero mediante tecniche alpinistiche.

Una volta sul sentiero la barella è stata trasportata a mano fino alla via carrabile dove era in attesa la postazione territoriale del 118. La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari e trasferita presso l’ospedale di Isernia per accertamenti.

