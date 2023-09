Capracotta riabbraccia la “Festa della Madonna di Loreto”

Nei giorni 6 e 7 settembre 2023, a Capracotta, si terranno tre eventi in occasione della Festa della Madonna di Loreto, alla quale la cittadinanza è particolarmente devota.

Una festa che quest’anno assume un sapore ancora più particolare, perché torna dopo i durissimi anni della pandemia.

Il giorno 6 settembre, alle 21.30, presso la Chiesa Madre”Santa Maria in Cielo Assunta”, sarà possibile assistere allo spettacolo musicale dell’Orchestra Sinfonica del Molise diretta dal maestro Michele Gennarelli, che vede Isidoro Nugnes alla chitarra solista.

L’introduzione della seconda parte del concerto sarà affidata a Giovanni Pollice.

Il giorno 7 settembre, alle 10, presso il “Palazzo Municipale – Sala della Cultura”, si terrà l’incontro culturale “IL TURISMO DELLE RADICI E LE COMUNITÀ MOLISANE NEL MONDO”. I saluti saranno affidati al Sindaco di Capracotta, Candido Paglione, all’Assessore Salvatore Micone e al Vice Presidente del Consiglio dei Molisani nel Mondo, Antonio D’Ambrosio. Un’occasione per riflettere e lanciare proposte utili sia per l’economia delle aree interne che per rinsaldare il legame con gli emigrati, cui in fondo la Festa della Madonna è dedicata.

Alle 12, infine, presso Via Santa Maria delle Grazie, sarà inaugurata la teca in cui è custodito lo storico spartineve “Clipper”, un potente mezzo donato dagli americani, grazie al quale i capracottesi hanno potuto vivere la neve non più come una sciagura. “In quegli anni ha rappresentato un simbolo di ritrovata sicurezza per la nostra popolazione – dice il sindaco Paglione – per questo e per le tante imprese che ha compiuto sulle strade nei lunghi anni in cui è stato operativo, l’amministrazione comunale ha voluto custodirlo proprio come si fa con gli oggetti più preziosi”.