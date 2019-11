Capracotta piange Bruno Pallotta morto in un dirupo

CAPRACOTTA. Diverse centinaia le presenze che si sono associate al dolore lacerante dei familiari di Bruno Pallotta, che solo l’altro ieri, sabato 23 novembre, sono riuscite a riavere la salma del congiunto, sequestrata dalla magistratura per l’autopsia dopo la tragica fine dell’allevatore, precipitato e morto in un burrone, mentre stava cercando una mucca che si era persa in montagna. La Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a stento è riuscita a contenere la folla. Vicino all’altare, oltre al gonfalone del Comune, erano sistemati i vessilli con il nastro nero, a lutto, dello Sci Club di Capracotta, del gruppo Avis di Capracotta, della Società Operaia di Mutuo Soccorso e della Società degli Artigiani e dei pastori di Mutuo Soccorso. Parenti, paesani ed amici, anche dei centri limitrofi, gli hanno tributato l’ultimo saluto.