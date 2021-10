Capracotta, Paglione: “Felice per la conferma, l’impegno è stato riconosciuto dalla comunità”

Candido paglione è stato riconfermato sindaco di Capracotta, con una maggioranza bulgara: ha ottenuto 412 voti pari all’86,19%.

“Sono davvero molto felice per il risultato raggiunto. Le vittorie – ha commentato il primo cittadino – non sono mai scontate: benché in questo caso l’esito fosse in qualche modo abbastanza prevedibile, ogni affermazione porta con se un’incredibile gioia, perché segna il rinnovo di un patto. E perché, quando ci si ripresenta, è il segno che il proprio impegno è stato riconosciuto.

Tra l’altro il momento dell’ufficializzazione resta importante e solenne, perché la democrazia vive della legittimazione che i cittadini conferiscono a chi governa.

Ci siamo trovati ad operare in un quadro dominato tra mille difficoltà, che la pandemia ha reso ancora più ostico. Nonostante tutto abbiamo messo in campo una serie di progetti e iniziative che, insieme con tutta la squadra, promettiamo di portare a termine, impegnandoci anche ad iniziarne di nuovi. Ringrazio perciò tutti i capracottesi che hanno voluto rinnovarci la fiducia: la nostra comunità merita di rimettersi in cammino e noi faremo di tutto per tracciarne il percorso.”