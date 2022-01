Fitta nevicata in corso a Capracotta, da questa mattina nevica copiosamente sul centro altomolisano. Nessun problema per i residenti perché il comune è attrezzato con mezzi e personale per mantenere libere le strade. Qualche problema potrebbe invece sorgere per i collegamenti con le strade provinciali. Per il momento comunque si circola normalmente con le catene o le gomme invernali.

