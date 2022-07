Capracotta, il 7 agosto torna la Pezzata, l’annuncio del sindaco Paglione

«Adesso possiamo annunciarlo ufficialmente: quest’anno la “Pezzata” si farà». Così il sindaco di Capracotta. Candido Paglione, con molta emozione, diffonde la notizia che già circolava ufficiosamente da qualche settimana. Dopo gli anni bui della pandemia da Covid-19, la più antica sagra molisana torna nello straordinario pianoro di Prato Gentile. La data, come da tradizione, è quella della prima domenica di agosto, che quest’anno cade il giorno 7.

«Dopo due anni molto duri, in cui diverse attività sono state gioco-forza annullate o rinviate, finalmente torniamo a riappropriarci della nostra manifestazione più antica e caratterizzante, quella che più di ogni altra è vetrina per il territorio e segno identitario forte: la Pezzata, appunto» dice il sindaco.

«L’ultima edizione fu il 4 agosto 2019 – ricorda Paglione. Successivamente, il dramma che tutti ricordiamo e che speriamo sia definitivamente alle spalle, anche se le notizie di questi giorni, con una nuova impennata dei contagi, non ci lasciano del tutto tranquilli. Ringraziando la scienza e i vaccini, possiamo comunque affrontare il nemico, pur nelle dovute cautele, con qualche arma in più e con maggiore speranza. Dunque massima attenzione alle norme igieniche, ma viviamoci appieno questa Pezzata che ha un significato particolarmente importante, proprio per le ragioni che spiegavo, con l’augurio che possa segnare davvero il ritorno alla normalità».

Molto soddisfatto anche il Presidente dell’associazione che, insieme all’Amministrazione comunale, organizza la manifestazione, la pro-loco. Tiziano Rosignoli, pure lui commosso ed emozionato, assicura che la macchina organizzativa è già al lavoro e, nonostante il riposo forzato, i meccanismi sono ben oliati da decenni di esperienza e tanta passione.

«L’appuntamento, ricorda Rosignoli, è dunque per il 7 agosto. Noi siamo pronti ad accogliervi, siamo sicuri che sarà una splendida giornata per tutti»..