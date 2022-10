Capracotta, delibera contro il ‘caro energia’. Paglione: “Applicare la legge sulla montagna”

Una delibera contro il caro energia. L’ha adottata il Comune di Capracotta (Isernia), località dell’Alto Molise a più di 1.400 metri sul livello del mare, raccogliendo l’invito dell’Uncem nazionale a sensibilizzare le istituzioni, come si legge su Ansa Molise.

Intanto il sindaco Candido Paglione, anche in qualità di presidente dell’Uncem Molise, sta invitando gli omologhi dei comuni montani molisani a fare altrettanto. Nell’atto si chiede al Governo, al Parlamento, al presidente della Regione e a tutti i consiglieri regionali “di impegnarsi per sostenere concretamente le popolazioni montane in vista di un inverno che si preannuncia durissimo per il caro-bollette, frutto del conflitto Russo-Ucraino e della maggiore richiesta di energia. I nostri territori – prosegue – sono caratterizzati da specificità di cui è bene e doveroso tenere conto. Voglio qui richiamare i dettami costituzionali sulla pari dignità di tutti i cittadini e, più specificamente la legge regionale sulla montagna (15/2003) che prevede specifiche misure in aiuto dei territori montani in casi come questo, a partire dall’azzeramento delle imposte regionali su tutti i combustibili da riscaldamento. Vorrei – conclude – che finalmente quella legge trovasse una concreta applicazione, in un momento che è difficile per tutti ma che per noi lo è ancora di più”.