Al momento l’allarme sta rientrando, ma per tutta la notte è bruciata la collina di Monte San Nicola, a Capracotta, mandano in fumo decine di ettari di pascolo. In questo momento le fiamme sono state praticamente domate, ma i danni per gli allevatori sono enormi perché è andato a fuoco il terreno d’elezione dove portano a pascolare le loro mandrie di ovini e bovini.