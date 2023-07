Capone, leader Ugl: “Accelerare sviluppo del territorio per dare impulso all’occupazione”

Si è svolto a Campobasso il congresso territoriale dell’UGL sui temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro

Per il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone: “La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. Secondo i numeri elaborati dall’Ufficio studi della Cgia su dati Istat, il 2023, in regione Molise i disoccupati saranno 12.487 con un incremento del +3.3% rispetto al 2022. Campobasso, sempre secondo i dati, è considerata la provincia più colpita con +4.8% e 9.044 disoccupati. Si tratta di un quadro preoccupante che deve farci riflettere sulle adeguate opportunità di sviluppo per i territori molisani. Come UGL siamo convinti che rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale anche per il 2024 potrebbe dare un forte impulso all’occupazione soprattutto in quei territori dove c’è più difficoltà. Al contempo – ha proseguito Capone – riteniamo prioritari gli investimenti in progetti infrastrutturali e di digitalizzazione previsti nel Pnrr e dedicati al Molise al fine di invertire il trend e dare nuove opportunità, soprattutto ai tanti giovani che attualmente sono fuori dal mercato del lavoro e che aspettano solo di avere nuove occasioni”, ha concluso il Segretario Generale.