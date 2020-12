Capodanno, l’Italia torna in zona rossa. SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE

Scatta la nuova zona rossa anche in Molise in vista della fine dell’anno e dell’inizio del 2021. Secondo quanto contenuto nell’ultimo Dpcm del Governo Conte, infatti, da oggi fino al 3 compreso tutta l’Italia sarà in zona rossa.

Una stretta voluta dal Governo per cercare di contenere i contagi ed evitare gli assembramenti in vista dei festeggiamenti del Capodanno. Nessun cenone, né pranzo al ristorante, vietata anche la colazione al bar: è consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. È possibile andare a messa, ma il consiglio è quello di scegliere la chiesa più vicina a casa. Da oggi si potrà uscire per fare una passeggiata vicino a casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio. La zona rossa durerà ancora fino al 3 gennaio compreso, poi ci sarà la finestra arancione del 4 gennaio e poi il 5 e 6 gennaio si tornerà in zona rossa. Dopo il 7 gennaio saranno in vigore le presscrizioni stabilite dal Dpcm del 3 dicembre, che scadrà il 15 gennaio. Almeno fino ad allora non si prevedono riaperture per palestre, piscine, cinema o impianti sciistici. Ecco cosa si può e non si può fare oggi.

Il 4 gennaio, come detto, ci sarà la finestra della zona arancione che poi tornerà rossa il 5 e 6 gennaio in occasione della festa dell’Epifania. L’autocertificazione sarà necessaria se ci si deve spostare al di fuori del proprio comune o della propria regione per i soliti tre motivi di lavoro, salute, comprovata necessità e urgenza.

Resta consentita la possibilità per due persone di andare a trovare amici o parenti sempre all’interno del proprio Comune di residenza e con l’autocertificazione.

QUI IL MODELLO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DA SCARICARE