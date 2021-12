Capodanno, la guida breve su tutto quello che si può (e non si può) fare

Dagli spostamenti alle feste, dalle discoteche ai ristoranti le disposizioni del Governo Draghi per limitare l’avanzata di Omicron

Le regole saranno meno rispetto all’anno scorso ma anche in questo 2021 ci sarà un Capodanno “blindato”.

Il Governo Draghi ha stabilito, con l’ultimo decreto Covid arrivato prima di Natale, delle nuove restrizioni per contrastare l’ondata di contagi e la diffusione repentina della variante Omicron.

Spostamenti, feste, eventi, discoteche: ecco quello che si può (e non si può) fare

Da Natale fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse le discoteche, le sale da ballo e tutti i luoghi con musica danzante e saranno vietate le feste e gli eventi di piazza.

Non si potranno organizzare e tenere le feste di Capodanno e infatti nei giorni scorsi le varie amministrazioni comunali e locali privati hanno provveduto a cancellare tutte le feste che non sono contemplate nel decreto Natale.

La chiusura delle discoteche è stata annunciata dal ministro Speranza a sorpresa dopo essere stata decisa all’ultimo minuto dal governo. Troppo rischioso permettere grandi assembramenti con una situazione epidemiologica in bilico come quella attuale.

Sì a viaggiare lungo l’Italia

Sono consentiti gli spostamenti sul territorio nazionale e quindi si può viaggiare tranquillamente a differenza di quello che accadeva lo scorso anno quando la zona rossa ha imposto agli italiani di restare all’interno del proprio Comune di appartenenza.

Sì anche all’organizzazione dei cenoni a casa con parenti e amici, senza limiti che non siano quelli del buonsenso.

Ristoranti aperti ma occorrerà il Super Green Pass

Il Capodanno 2021 potrà essere anche quello dei pranzi e delle cene al ristorante. Quest’anno, a differenza dello scorso, i ristoranti resteranno aperti ma per entrare e consumare occorrerà avere il Super Green Pass, così come per andare a vedere uno spettacolo teatrale per il quale è anche richiesto l’utilizzo obbligatorio della mascherina FFP2.

Mascherina obbligatoria anche nei cinema e sui mezzi pubblici.