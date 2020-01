Capodanno, il Molise tra le mete preferite dei camperisti italiani

Oltre il 14% dei viaggiatori ha scelto la regione. “Complici” le “Maitunate” e le luminarie di Larino

Il Molise tra le mete top dei camperisti italiani per il Natale e il Capodanno 2019. Sono questi i dati forniti da APC che ha previsto un boom di turisti in libertà italiani e stranieri anche per queste festività. Tra le mete più ambite ci sono Calabria, Toscana e borghi valdostani ma secondo le previsioni al settimo posto tra le mete che sono state toccate durante le festività di Natale c’è anche il Molise. Il 14% dei camperisti, infatti, ha deciso di visitare con il proprio mezzo la nostra regione: l’attrazione principale per tutti è stata sicuramente Gambatesa con le “Maitunate” della notte di San Silvestro, in cui i paesani intonano i canti tradizionali dei pastori locali sulle vie della transumanza. In tanti, però, hanno anche affollato la zona di Larino e del basso Molise in occasione delle luminarie nella città frentana. Un trend turistico sicuramente da perseguire considerando che nel totale sono stati circa 800mila i turisti (circa 500.000 italiani e 300.000 stranieri) che quest’anno hanno visitato l’Italia in camper durante queste feste che si concluderanno con l’Epifania, secondo le previsioni dell’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper. Un aumento del 33% rispetto alle scorse festività, in linea con quelli che sono i dati positivi del comparto nazionale: 6.135 i nuovi immatricolati nel 2018 (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014), con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate. Ogni anno, sono circa 8,7 milioni di turisti stranieri e italiani che scelgono di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda, pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra Penisola, con un indotto che si aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro.