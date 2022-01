Capo dello Stato: i molisani preferiscono Berlusconi e Gentiloni, ma la maggior parte non sceglie

I risultati dell’i ndagine conoscitiva sul gradimento di alcune personalità che abbiamo proposto ai nostri lettori: hanno votato in 1.773

Il 3 febbraio 2022 scade il mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’attuale capo dello Stato non ha considerato l’ipotesi di un secondo mandato e il Parlamento (in seduta comune con tre delegati per ogni regione, a parte la Valle d’Aosta che ne ha uno: circa 1.009 elettori in totale) dovrà eleggere il suo successore: la prima votazione sarà il 24 gennaio.



I grandi elettori molisani, eletti dal consiglio regionale saranno, come noto, Toma e Micone per la maggioranza e Greco in rappresentanza delle minoranze. Che andranno ad aggiungersi ai parlamentari molisani grandi elettori Federico, Testamento, Tartaglione, Ortis e Di Marzio.



I partiti e le coalizioni non hanno ancora avanzato alcuna candidatura ufficiale: il centrodestra ha lanciato il nome di Berlusconi ma la situazione sembra essere ancora poco fluida.

Come detto, Mattarella ha più volte ribadito la sua contrarietà a una sua rielezione. L’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, che moltissimi osservatori individuano come il principale candidato, non ha mai chiarito esplicitamente se si consideri o meno in corsa.

Noi abbiamo chiesto un parere ai molisani tra i nomi che si fanno insistentemente in questi giorni. E la maggior parte dei cittadini della nostra regione ha scelto di non scegliere. O meglio ha espresso la preferenza “per nessuno di loro” della lista che abbiamo proposto.

Hanno partecipato alla nostra i ndagine conoscitiva sul gradimento di alcune personalità in 1.773 e in 454 (25,6) ha optato per nessuno di loro. Tra le figure proposte in testa c’è Silvio Berlusconi con 20,3% pari a 360 voti, a seguire Paolo Gentiloni con 243 voti (13,7%). Sul gradino più basso del podio molisano, l’attuato Premier Mario Draghi che ha totalizzato 219 voti (12,35%)

