Capitaneria, il direttore marittimo Minervino visita il compartimento di Termoli

Il Capitano di Vascello (CP) Salvatore MINERVINO, Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, in data odierna ha fatto visita istituzionale alla Capitaneria di Porto di Termoli, dopo il suo insediamento al comando della Direzione Marittima regionale avvenuto lo scorso 19 giugno. Accolto dal Comandante della Capitaneria di porto, C.F.(CP) Francesco MASSARO, il Direttore Marittimo ha incontrato il personale in assemblea, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta dagli uomini e dalle donne della Guardia Costiera di Termoli che svolgono quotidianamente con passione e sacrificio i numerosi compiti istituzionali a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino. L’alto Ufficiale ha poi incontrato negli uffici della Capitaneria di Porto il Sindaco del Comune di Termoli, Ing. Francesco ROBERTI, ed una rappresentanza del locale cluster marittimo, evidenziando l’importanza dell’Autorità Marittima nel territorio e la necessità di una continua e proficua collaborazione tra le istituzioni e le parti per la valorizzazione del comparto portuale e la risoluzione delle relative problematiche. La visita al Compartimento Marittimo di Termoli ha avuto inizio nella giornata di ieri presso le Isole Tremiti laddove il Direttore Marittimo è stato accolto dal Titolare della locale Delegazione di Spiaggia, incontrando per l’occasione il Sindaco della comunità, Sig. Antonio FENTINI. L’arcipelago tremitese, ha sottolineato MINERVINO, è una realtà positiva ed estremamente bella; il turismo e le presenze sulla costa rendono i compiti della Capitaneria importanti soprattutto per il rispetto delle regole, la tutela dell’ambiente marino e della sicurezza della navigazione

.