Capitaneria di Porto, il capo del compartimento marittimo di Termoli in visita alla delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti

Giovedì 30 settembre, il Capo del Compartimento Marittimo di Termoli, Capitano di Fregata Amedeo Nacarlo, si è recato in visita ufficiale presso la Delegazione di Spiaggia di Isole Tremiti. Accolto dal Titolare della Delegazione di Spiaggia, Capo di Prima Classe Angela Nuzzaci, il Comandante Nacarlo, ha così visitato una sede – quella sita sull’Isola di San Domino dell’arcipelago delle Tremiti – che costituisce elemento importante dell’organizzazione del Compartimento marittimo di Termoli, e della Direzione Marittima tutta. Nel corso della visita, il Comandante ha incontrato il titolare del locale comando dei carabinieri ed il sindaco del comune di Isole Tremiti, Sig. Antonio Fentini, che ha voluto complimentarsi per l’operato svolto dal personale della Delegazione di Spiaggia nel corso della stagione estiva, per la salvaguardia della sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino.